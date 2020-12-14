شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجمد غرامة الشناوي للزمالك في خزينة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو اتحاد الكرة، بتجميد غرامة أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، التى تم الحكم بها لصالح نادى الزمالك وقيمتها 8 مليون جنيه حيث تسلم اتحاد الكرة شيكا من الشناوى بقيمة الـ8 مليون جنيه وفى ظل وجود متأخرات لصالح الجبلاية لدى الزمالك قيمتها تقترب من 30 مليون جنيه عبارة عن غرامات ورسوم قيد متأخرة لذا تم تجميد غرامة الشناوى فى خزينة الجبلاية لصالح اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى، أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن إدارة النادى لم تتواصل مع الأهلى بشأن قضية القرن، كما تردد مؤخرًا، مشددًا على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لا توجد لديها أى خلافات مع أى أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع، مضيفًا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الحديث حالياً عن انتخابات نادى الزمالك أمر سابق لأوانه، وأن الجميع فى النادى يسعى لتسيير الأمور فى الفترة الحالية والحفاظ على الأجواء داخل القلعة البيضاء .