شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة ينطلق يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري في تمام السابعة ونصف مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة واستهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة وسجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.

موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة وضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة حيث أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن جونيور أجاي لاعب الأهلي أُصيب في أنكل القدم وسيغيب عن الملاعب شهرين ونصف الشهر أي 75 يوماً بعد الفحوصات والأشعة التي خضع لها خلال الساعات الماضية، وغاب أجاي عن مباريات الأهلي الأخيرة بعدما غادر مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للإصابة في المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفن لهدف.