شكرا لقرائتكم عصام سالم: نرجح تدخل وزير الرياضة لحل أزمة تجميد الملايين الثمانية مع الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رجح الناقد الرياضي عصام سالم المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة تجميد شيك بقيمة 8 ملايين جنيه حصل عليه اتحاد الكرة من الحارس أحمد الشناوي نجم بيراميدز صدر بهم حكم لصالح القلعة البيضاء بعد رحيله لناديه الحالي.

وقام مسئولو اتحاد الكرة، بتجميد غرامة أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، التى تم الحكم بها لصالح نادى الزمالك وقيمتها 8 مليون جنيه حيث تسلم اتحاد الكرة شيكا من الشناوى بقيمة الـ8 مليون جنيه وفى ظل وجود متأخرات لصالح الجبلاية لدى الزمالك قيمتها تقترب من 30 مليون جنيه عبارة عن غرامات ورسوم قيد متأخرة لذا تم تجميد غرامة الشناوى فى خزينة الجبلاية لصالح اتحاد الكرة.

وقال عصام سالم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 إن المبلغ ضخم والنادي بحاجة حقيقية له وبالتالي سيكون هناك مناقشة مع مسئولي اتحاد الكرة للحصول خاصة وأن هناك اتفاق مع مسئولي الجبلاية لجدولة الديون.

في سياق متصل، أكد عصام سالم أن مسألة التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تأكيد وكيل اللاعب برغبته في الفوز