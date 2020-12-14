شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: لا صحة لخلاف العندليب مع اللاعبين وفرجانى وافق على التجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، كل ما تردد عن خلافات عبد الحليم على نجم الزمالك السابق مع اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وقال أشرف قاسم خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عبدالحليم على من أفضل الشخصيات داخل نادى الزمالك ومحبوب جدا من اللاعبين ولا داعى لترديد إشاعات حول علاقته باللاعبين".

وأضاف أشرف قاسم: نسعى حاليا لإنهاء مسألة مستحقات اللاعبين المتأخرة، وأنهينا فتح حسابات بنكية للاعبى الفريق الأول لتسهيل نقل مستحقاتهم، ونعمل منذ أن تولينا مهمتنا على الوصول للحالة النفسية المستقرة للاعبين".

وتابع أشرف قاسم: أنه سيتم ترضية بعض اللاعبين وتعديل عقودهم وفقا لما يقدموه داخل الملعب، بالإضافة لتجديد عقدود بعض اللاعبين، مثل جنش الذى وافق على التجديد كواحد من أبناء نادى الزمالك، كما أخبرنا فرجانى ساسى ووكيله برغبته فى التجديد للزمالك".

وأضاف أشرف قاسم: "أنا أتمنى أن لا يعتزل شيكابالا كرة القدم وأن يبقى فى الملاعب مدى الحياة، وشيكابالا قائد داخل وخارج الملعب ولا غنى عنه فى الزمالك".