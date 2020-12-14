شكرا لقرائتكم هادى خشبة عن مشادة السولية ومحمد شريف: نرفزة ملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هادي خشبة، مدير الكرة بالنادي الأهلي سابقًا، إن تكرار إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الكتف قد تتسبب في طول مدة غياب اللاعب مضيفا :" مدة غياب ناصر ماهر قد تطول بسبب تكرر الإصابة في نفس المكان ولكن هو لاعب كبير وأتمنى عودته من جديد لصفوف الأهلي".

وعن إصابة جونيور أجايي، شدد خشبة في تصريحات تلفزيونية: " غياب جونيور أجايي أكثر تأثيرًا على الأهلي من غياب ناصر ماهر".

وتطرق نجم النادي الأهلي السابق في حديثه عن تفاصيل وكواليس أزمة عمرو السولية ومحمد شريف وتدخل كهربا لإنهاء تلك الأزمة، معلقًا: "يجب على جميع اللاعبين التركيز في الملعب ودور اللعيبة الكبار هي تهدئة الأجواء ومحمد شريف كان مشدود بسبب رغبته في إثبات جدراته بعد مشاركته بدلا من مروان محسن في التشكيل الأساسي".

علق هادي خشبة، أداء نادي مصر المقاصة أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد في افتتاحية مباريات الدوري المصري بنسخته الجديدة مواصلا:" المقاصة لم يقدم أداء مشرف أمام النادي الأهلي، ولا يليق بتاريخ النادي الفيومي ومدربه الكبير الكابتن إيهاب جلال".

وتابع: "كنت أتوقع بداية أقوى لنادي مصر المقاصة، ولكن نادي مصر المقاصة سينجح في استعادة مستواه من جديد وقريبًا ومتأكد من ذلك".