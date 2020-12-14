شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: أجاي يخضع لجراحة في الوتر الوحشي ويغيب 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أسامة مصطفى طبيب الفريق الأول لركة القدم بالنادى الأهلى، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب القلعة الحمراء بخلع فى الكتف خلال مباراة المقاصة مساء الأحد ومدة الغياب، وقال طبيب الأهلى عبر قناة النادى: أطمئن كل الجماهير ..ناصر ماهر تعرض لخلع فى الكتف الأيسر وهذه هي المرة الثانية التى أصيب فيها في نفس الكتف مع المنتخب الأولمبي وتعذر علينا "رد الكتف" فى الملعب لذا فضّلنا ناخده المستشفى، لنعيده إلى الوضع الطبيعى بعد وضع المخدر، وبيخضع لأشعة حالياً.

واصل: الخلع المتكرر يحتاج فحص ونشوف الحالة أخباراها ايه وبناءً عليه نبنى خطة العلاج، وغيابه حوالى 3 أسابيع، ونعمل على إراحة الجزء المصاب ولكن باقى الأعضاء بتتحرك عشان ما يفقدش اللياقة بتاعته لكن هيكون موجود فى الملعب وبيلبس "حافظة".

وعن جونيور أجاى قال طبيب الأهلى: أجاى مصاب بخلع فى الوتر الوحشى خلف عظمة الشاظية، واتعرض على أساتذة وقرروا التدخل الجراحى، وغيابه سيتراواح بين شهرين ونصف إلى 3 أشهر ليعود إلى الملعب.

وإستهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.