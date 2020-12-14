الأهلي يحدد موقف أجايي ومدة غيابه.. وحجم إصابة ناصر ماهر بعد نقله إلى المستشفى

كشف النادي الأهلي عن موقف جناحه النيجيري جونيور أجايي، وصانع ألعابه ناصر ماهر، وذلك بعد غياب الأول عن المشاركة في مباريات الأهلي الأخيرة، بجانب إصابة الأخير خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة والتي أقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، إن أجاي أُصيب في أنكل القدم وسيغيب عن الملاعب شهرين ونصف الشهر أي 75 يوماً بعد الفحوصات والأشعة التي خضع لها خلال الساعات الماضية.

وكان أجايي قد غاب عن مباريات الأهلي الأخيرة بعدما غادر مباراة الزمالك، والتي أقيمت في الـ 27 من نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للإصابة في المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

كما صرح عبدالحفيظ بأن ناصر ماهر لاعب الفريق تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة المقاصة اليوم، لافتاً إلى أنها نفس الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة أمم أفريقيا تحت 23 الأخيرة بالقاهرة.

وأعلن عبدالحفيظ أن ناصر ماهر سيُجري بعد قليل أشعة على الكتف لمعرفة حجم إصابته، لافتاً إلى أن اللاعب غادر ملعب مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، متوجهًا لأحد المستشفيات لإجراء فحوصات دقيقة وإجراء أشعة على الكتف.

وكان ماهر قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في إحدى الكرات المشتركة، وغادر المباراة في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة.