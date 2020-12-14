شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 13 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 13 / 12 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يحقن "ركبة" مروان محسن مرتين.. اعرف التفاصيل ، الأهلي يفتتح حسابه ببنك "الدرع 43" بثلاثية فى المقاصة.

الأهلي يفتتح حسابه ببنك "الدرع 43" بثلاثية فى المقاصة

استهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يحقن "ركبة" مروان محسن مرتين.. اعرف التفاصيل

لجأ الجهاز الطبى بالأهلى لحقن ركبة مروان محسن، مهاجم الفريق، للتخلّص من الآلام التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وجعلته يُشارك فى عدة مباريات للفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً متحاملًا على نفسه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده، وكان من المفترض حقن ركبة اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، ولكن تقرر تأجيل الأمر لحين الانتهاء من مباراتى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش فى كأس مصر.

شوبير يعلن رفض الأهلى التنازل عن قضية نادى القرن بعد طلب الزمالك هاتفيا

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الأفريقي، والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".

يخضع النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة بعد الإشتباه بإصابته ببقطع في وتر أكيلس حسب التشخيص المبدئي الذي خضع له اللاعب قبل أن يقرر مسئولو النادي إجراء فحوصات أخرى له للتأكد من حقيقة الإصابة بقطع في وتر أكيليس والتي ستحتاج جراجحة وستُبعد اللاعب عن الملاعب قرابة الأربعة اشهر وربما أكثر من ذلك ، ويغيب أجاي عن مباريات الأهلي الأخيرة بعدما غادر مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للإصابة في المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفن لهدف.

الأهلى يرسل برقية عزاء لصن دوانز بعد وفاة موتجيكا لاعب الفريق