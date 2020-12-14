شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم ،الأهلي يحقن "ركبة" مروان محسن مرتين.. اعرف التفاصيل.

الأهلي يحقن "ركبة" مروان محسن مرتين.. اعرف التفاصيل

لجأ الجهاز الطبى بالأهلى لحقن ركبة مروان محسن، مهاجم الفريق، للتخلّص من الآلام التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وجعلته يُشارك فى عدة مباريات للفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً متحاملًا على نفسه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده، وكان من المفترض حقن ركبة اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، ولكن تقرر تأجيل الأمر لحين الانتهاء من مباراتى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش فى كأس مصر.

محمد فضل يتمسك بالرحيل عن الجبلاية تمسك محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة، بعدم الاستمرار فى عضوية اللجنة، نافياً كل ما تردد فى الفترة الأخيرة عن تراجعه عن موقفه والبقاء فى عضوية اللجنة.

كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم

شهد مقر اتحاد الكرة تعرض أكثر من موظف للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ما ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بتقليل عدد العاملين بالمقر خلال الأيام المقبلة، إلى جانب غلق أكثر من مكتب للتعقيم.

يحسم مركز التحكيم والتسوية مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك، بعد غد الثلاثاء فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادى الأبيض التى تم اعتمادها فى 2019 ، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك على حكم المركز بإلغاء لائحة القلعة البيضاء.

الاتحاد السكندرى يرفض معاقبة عمار حمدى بعد "إشارة" مباراة بيراميدز

رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.