شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يكشف عن دور تطوعى لـ حازم إمام داخل نادى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يلجأ إلى القضاء وقت رحيله عن مجلس إدارة النادى؛ حتى يحافظ على استقرار النادى.

وطالب "سليمان"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق، بترك النادى يستقر ولا يلجأ للقضاء، قائلًا «لو بتحترم الزمالك سيبه يستقر، وتنازل عن القضايا».

وأضاف، أن خدمة نادي الزمالك عمل تطوعي، وبعض الرموز مثل حازم إمام يساعدون النادي وهم خارج المسئولية ويحاول جلب إعلانات للنادى، ويجب الابتعاد عن المصالح الشخصية لدعم استقرار الزمالك.

وأبدى سليمان، حزنه على تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة بسبب مخالفات كارثية، مشيرا إلى أن بناء فريق قوي للزمالك في 2014 تم بروح التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة.

ونوه عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي على مستوى عالٍ من الكفاءة والمسئولية، مضيفا "أحاول بعلاقاتي واتصالاتي توفير الموارد المالية اللازمة للقلعة البيضاء".

مرتضى منصور سبب تحويل مجلس الزمالك للنيابة

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يتلق أى أموال من كرة القدم منذ 2014، وكل أعماله تطوعية.

وتساءل سليمان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لماذا رفع مرتضى منصور قضية على النادي؟.

ولفت إلى أن مرتضى منصور من أوصل الدولة لاتخاذ القرار وتحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة.

وأضاف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، متأثرًا على الهواء، لماذا يتم النيل من رموز نادي الزمالك وسبهم على الهواء، وهدم الأبنية التاريخية التي تمثل صرحًا لنادي الزمالك، كأن هناك من يريد محو تاريخ النادي.

وعلق على الصورة التي نشرها ميدو مؤخرًا مع محمود الخطيب، مؤكدا أنه لم يختر التوقيت المناسب.

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يتلقَ أي أموال من كرة القدم منذ 2014، وكل أعماله تطوعية.

وتساءل "سليمان"، "لماذا رفع مرتضى منصور قضية على النادي؟".

ولفت إلى أن مرتضى منصور من أوصل الدولة لاتخاذ قرار تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة.

وأضاف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، متأثرًا على الهواء، "لماذا يتم النيل من رموز نادي الزمالك وسبهم على الهواء وهدم الأبنية التاريخية، التي تمثل صرحًا لنادي الزمالك، وكأن هناك من يريد محو تاريخ النادي؟".

وعلق على الصورة التي نشرها ميدو مؤخرًا مع محمود الخطيب، قائلًا إنه لم يختر التوقيت المناسب.