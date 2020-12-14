شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعتذر لـ"مريم" الطفلة المصابة بالسرطان عن التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء وحيد المتحدث الرسمى باسم النادى الإسماعيلي، إن هناك طفلة مصابة بالسرطان تعشق النادى الإسماعيلي مثل والداها، وكانت تتمنى إرسال رسالة إلى لاعبي النادي الإسماعيلي بالفوز في المواجهة التي انتهت منذ ساعتين تقريبا، مشيرا إلى أنه بعد انتشار تلك القصة على وسائل التواصل الاجتماعي تواصل النادي مع والدة الطفلة مريم، معتذرا لـ مريم عن التعادل السلبي اليوم، ووعدها بالفوز في المباريات المقبلة.

وأضاف وحيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الطفلة مريم ستجرى عملية نقل نخاع من والداتها يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن الصفحة الرسمية للنادي المصري قالت لو أن هزيمتنا سوف تسعد مريم سوف نفعل ذلك من أجلها.