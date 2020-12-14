شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعتذر لـ"مريم" الطفلة المصابة بالسرطان عن التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء وحيد المتحدث الرسمى باسم النادى الإسماعيلي، إن هناك طفلة مصابة بالسرطان تعشق النادى الإسماعيلي مثل والداها، وكانت تتمنى إرسال رسالة إلى لاعبي النادي الإسماعيلي بالفوز في المواجهة التي انتهت منذ ساعتين تقريبا، مشيرا إلى أنه بعد انتشار تلك القصة على وسائل التواصل الاجتماعي تواصل النادي مع والدة الطفلة مريم، معتذرا لـ مريم عن التعادل السلبي اليوم، ووعدها بالفوز في المباريات المقبلة.
وأضاف وحيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الطفلة مريم ستجرى عملية نقل نخاع من والداتها يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن الصفحة الرسمية للنادي المصري قالت لو أن هزيمتنا سوف تسعد مريم سوف نفعل ذلك من أجلها.
وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، أكد دعمه ومساندته للطفلة مريم المصابة بسرطان الدم، وشدد عثمان على استعداده للتواصل مع أسرة الطفلة للوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها بشكل سريع من أجل رفع معاناتها وإعادة البسمة لها.
ووجه رئيس النادى الإسماعيلى، رسالة للطفلة قائلا: "أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكى بالشفاء، سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبى الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدورى والتتويج بكأس البطولة العربية".
من جانبهم تفاعل لاعبو الإسماعيلى بشكل كبير مع الطفلة مريم، وتعاهدوا على تحقيق الانتصار على الفريق البورسعيدى من أجل تقديم كافة سبل الدعم المعنوى لها والذى سيمثل جانبا كبيرا فى تحسن حالتها الصحية.
يذكر أن والدة الطفلة، بعثت برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أبرز ما جاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها، وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز فى مواجهة الأحد أمام المصرى البورسعيدى أملا فى رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.
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