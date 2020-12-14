شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يطمئن الجماهير: ابنتى بخير وتواصل العلاج والشائعة أفزعت أقاربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئن أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة حالياً، الجماهير على ابنته عائشة، بعد الشائعة التى انتشرت عن وفاتها بمرض السرطان، وكتب حفنى عبر حسابه الشخصى على انستجرام: اشكر جميع الناس على رسائلهم للاطمئنان على ابنتى، ابنتى بخير وتواصل العلاج وتحتاج لدعواتكم، وحسبى الله ونعم الوكيل فى من انتحل شخصيتى للترويج لاشاعة افزعت اقاربى والجميع على ابنتى. اشكركم على الدعم.



أيمن حفنى

أيمن حفني كان قد رحل عن مصر المقاصة على سبيل اعارة في يناير الماضي إلى المقاولون العرب، بعدما تسبب خطأ إداري حول فهم مسئولو المقاصة لنظام الاستبدالات في إبقاء اللاعب على قوائم الانتظار بسبب استنفاذ المقاصة لاستبدالاته بعد ضم أيمن حفني، قبل أن يعود إلى الفريق الفيومى مع بداية الموسم الجارى.