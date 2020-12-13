رونالدو ملك الألفية الجديدة متفوقاً على ميسي وبوفون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 نجح نجم نادي ​يوفنتوس​، البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بتحقيق رقم قياسي مميز بعد إنتصار فريقه 3-1 على مضيفه جنوى ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وسجل الدون ثنائية من ثلاثية فريقه في شباك جنوى من ركلتين جزاء في الدقيقتين (78 و89). وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن رونالدو بات أول لاعب في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى يصل إلى 400 انتصار في الألفية الجديدة متفوقاً على قائد برشلونة ليونيل ميسي الثاني بـ 365 انتصاراً، والحارس جيانلويجي بوفون الثالث بـ 350.

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