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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فافر بعد اقالته: حزين للغاية لانني أظن ان هذا الفريق قادر على تحقيق شيء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
عبر السويسري لوسيان فافر عن حزنه بعد إقالته من منصب المدير الفني لبوروسيا دورتموند بعد خسارته من شتوتغارت بنتيجة 1-5 في الدوري الألماني.
وقال فافر: "أشعر بالأسف بعدما جاءت لحظة الفراق بيننا بعد موسمين ناجحين للغاية".
وأضاف: "لدينا فريق كان بإمكانه أن يحقق نجاحًا بالغًا هذا الموسم أيضًا ومازلت مؤمنًا بذلك".
يذكر ان دورتموند تأهل الى الدور الثاني من دوري الابطال هذا الموسم وكان ندا قويا لبايرن ميونيخ في عهد فافر الا ان احتلاله للمركز الخامس حاليا في البوندسليغا لم يعجب الادارة فقررت اقالته.
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