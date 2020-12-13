تايكوندو سيئون بطلا لأندية الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توج نادي سيئون، ببطولة تنشيطي التايكوندو لأندية وادي حضرموت، بعد فوزه بـ 8 ميداليات ذهبية وفضيتان, فيما حل هلال السويري في المركز الثاني بعد فوزه بميداليتين ذهبيتين واربع فضيات في البطولة.

وشارك في هذه البطولة التي استمرت على مدى يومين ونظمها فرع اتحاد اللعبة، ثلاثة أندية رياضية هي سيئون وهلال السويري وأحقاف الغرف.

وكرم مدير مكتب الشباب والرياضة رياض الجهوري، ورئيس الاتحاد اليمني العام للتايكواندو موفق منصر، الفائزين بالبطولة.