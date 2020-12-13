شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: سنقدم بطولة لن ينساها أبناء القارة الآسيوية والان مع التفاصيل
وكان في استقباله في مطار مسقط الدولي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد بن حمد البوسعيدي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.
وقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل شكره وتقديره إلى الأشقاء في سلطنة عمان على حسن الاستقبال، وخص بالشكر أخاه خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، مشيدا بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأوضح الفيصل أن ملف الرياض 2030 في أتم الجاهزية ليحظى بتأييد اللجان الأولمبية الآسيوية، نظرا للامتيازات الخاصة التي يقدمها للجان الأولمبية والدول المشاركة للمرة الأولى في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، إضافة إلى ما تتمتع به مدينة الرياض من مشاريع تنموية، وبنى تحتيه جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، امتدادا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في الفترة القصيرة الماضية.
وفي نهاية حديثه، أكد الأمير عبدالعزيز أن الدعم الكبير واللا محدود من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ذلل كل المصاعب وفتح جميع الأبواب أمام فريق ملف الرياض 2030، لضمان تقديم «نسخة لا تُنسى» يستمتع بها كل أبناء القارة الآسيوية رياضيا وثقافيا وترفيهيا.
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