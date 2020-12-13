اخبار الرياضه

الفيصل: سنقدم بطولة لن ينساها أبناء القارة الآسيوية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: سنقدم بطولة لن ينساها أبناء القارة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل وزير رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى العاصمة العمانية (مسقط)، لترؤس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في دورتها الـ39، التي ستشهد (الأربعاء) تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، وكذلك حضور اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي، حيث سيقدم تقرير اللجنة خلال الجمعية العمومية.

وكان في استقباله في مطار مسقط الدولي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد بن حمد البوسعيدي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.

وقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل شكره وتقديره إلى الأشقاء في سلطنة عمان على حسن الاستقبال، وخص بالشكر أخاه خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، مشيدا بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأوضح الفيصل أن ملف الرياض 2030 في أتم الجاهزية ليحظى بتأييد اللجان الأولمبية الآسيوية، نظرا للامتيازات الخاصة التي يقدمها للجان الأولمبية والدول المشاركة للمرة الأولى في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، إضافة إلى ما تتمتع به مدينة الرياض من مشاريع تنموية، وبنى تحتيه جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية، امتدادا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في الفترة القصيرة الماضية.

وفي نهاية حديثه، أكد الأمير عبدالعزيز أن الدعم الكبير واللا محدود من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير ، ذلل كل المصاعب وفتح جميع الأبواب أمام فريق ملف الرياض 2030، لضمان تقديم «نسخة لا تُنسى» يستمتع بها كل أبناء القارة الآسيوية رياضيا وثقافيا وترفيهيا.


كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل: سنقدم بطولة لن ينساها أبناء القارة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا