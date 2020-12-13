شكرا لقرائتكم موسيمانى: التحديات الفترة المقبلة على علاج الفرص المهدرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كان من الممكن إحراز أهداف كثيرة ولاحت لنا فرص عديدة إلا إننا لم نتمكن من ترجمتها الى أهداف

وأضاف فى المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى التحديات الكبيرة الفترة القادمة على اللاعبين مشاهدة الفرص الكبيرة المهدرة فى الشوط االاول بسبب اخطاء فردية مرتكبة منها وخصوصا فى التسلل مضيفا محمد شريف كان بامكانه تسجيل هدفين اليوم وأرى أن هدفه صحيح وليس تسلل ولا أشكك فى الفار لأنه يكون فى صالحنا أحيانا .

وتابع نعرف طرية لعب المقاصة ومدربهم محترم وكبير وتم الاستعداد للمباراة ونجحنا فى قطع عدة كرات فى منطقة الفريق لكن لم نسجل مضيفا الفترة القادمة سنعمل على التدريب على عدم اهدار الفرص

وواصل المهاجمين الاربعة لم يكونوا متمركزين فى أماكنهم الصحيحة ، مضيفا لا بد من منح اللاعبين المعارين فرص عديدة للوقوف والتمركز فى الملعب بشكل صحيح ووالمعارين يحتاجون إلى كثير من الوقت للتأقلم

واستكمل اليو ديانج غير جاهز بسبب عودته من كورونا منذ 3 ايام بالاضافة غلى أن حمدى فتحى وعمرو السولية ظهروا بمستويات جيدة ، مضيفا مشجعين الاهلى 70 مليون ولو فيه مليون شايف إن التغير بدري فيه 60 مليون شايفين انه متاخر