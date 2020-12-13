شكرا لقرائتكم أيمن حفني يطمئن الجماهير: ابنتى بخير وتواصل العلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة حالياً، الجماهير على ابنته عائشة، بعد الشائعة التى انتشرت عن وفاتها بمرض السرطان، وكتب حفنى عبر حسابه الشخصى على انستجرام: اشكر جميع الناس على رسائلهم للاطمئنان على ابنتى، ابنتى بخير وتواصل العلاج وتحتاج لدعواتكم، وحسبى الله ونعم الوكيل فى من انتحل شخصيتى للترويج لاشاعة افزعت اقاربى والجميع على ابنتى. اشكركم على الدعم.



أيمن حفني

أيمن حفني كان قد رحل عن مصر المقاصة على سبيل اعارة في يناير الماضي إلى المقاولون العرب، بعدما تسبب خطأ إداري حول فهم مسئولو المقاصة لنظام الاستبدالات في إبقاء اللاعب على قوائم الانتظار بسبب استنفاذ المقاصة لاستبدالاته بعد ضم أيمن حفني، قبل أن يعود إلى الفريق الفيومى مع بداية الموسم الجارى.

حفني كان قد رحل عن الزمالك في بداية الموسم الماضى، ليعود إلى بيته القديم مصر المقاصة، بعد إحالة أوراقه إلى دكة بدلاء الفريق الأبيض وعدم حصوله على فرصة للمشاركة، إلا أن أزمة القيد عطلت مشاركته خلال النصف الأول من الدوري، وجاء توقف كورونا ليحول دون مشاركته مع المقاولون، ثم تغيب اللاعب عن التدريبات ليعلن المقاولون قطع إعارته بسبب عدم التزامه.

من جانبه، أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، أنه يحلم بتدريب القلعة البيضاء مستقبلاً، مضيفاً أنه على استعداد لخدمة الزمالك فى أى موقع، وقال عبد الملك فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: حلمى الأول تدريب الزمالك، وشرف لى خدمة النادى فى أى مكان، وكنت قريب من الانتقال إلى الأهلى فى 2005 وقعدت مع المهندس عدلى القيعى ولكن الأمور لم تكتمل مع حرس الحدود فلم أنضم للأهلى، ولو حصل انتمائى للزمالك مكانش هيتغير، وهناك لاعبين كثر قاموا بهذا الأمر مثل طارق السعيد ، أضاف: أيمن حفنى قصر فى حق نفسه، لاعب إمكانياته كبيرة جداً ومحبوب من الجماهير لكن عنده شوية كسل.