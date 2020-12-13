شكرا لقرائتكم الأهلي ضد مصر المقاصة .. نقل ناصر ماهر للمستشفي بعد فوز الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه ناصر ماهر لاعب الأهلي لإحدى المستشفيات القريبة من ملعب السلام عقب مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري من أجل إجراء فحوصات وأشعة بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.. وشارك ناصر ماهر مطلع الشوط الثاني للمباراة بدلاً من طاهر محمد طاهر قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر أرض الملعب في الدقائق الأخيرة ويشارك أكرم توفيق بدلاً منه ثم يتجه اللاعب برفقة طبيب الأهلي لأحدى المستشفيات القريبة من الملعب للإطمئان عليه وإجراء فحوصات واشعة لمعرفة حجم الإصابة.

واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.