شكرا لقرائتكم محمد شبانة: نصف مليار جنيه الرقم الحقيقي لديون الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون اليوم السابع ، أن مجموع الديون المستحقة على نادي الزمالك عبارة عن 480 مليون جنيه وتصل بحد أقصى إلى نصف مليار جنيه وهو عكس البيان الذى أصدرته اللجنة التي تدير النادى إن الديون المتراكمة على النادى مجموعها مليار ونصف المليار.

تابع شبانة عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع أن اللجنة المؤقتة للزمالك قامت بحساب حجم السلف التى لم تسدد على السنة المالية السابقة ضمن المديونيات رغم أن السلف مستحقة للنادى وليس عليه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية

وأوضح المصدر ذاته إن اللجنة قامت بحساب حجم السلف التى لم تسدد على السنة المالية السابقة ضمن المديونيات رغم أن السلف مستحقة للنادى وليس عليه.