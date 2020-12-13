كهربا : ما حدث بين محمد شريف والسولية نرفزة ملعب والأمر انتهى مباشرة

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جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى أن ما حدث بين محمد شريف والسولية كان مجرد نرفزة ملعب والأمر انتهى مباشرة بعدها ولذلك ذهب السولية واحتفل مع شريف بعد الهدف.

وأضاف فى تصرحيات بعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى ، البداية مهمة جدا وأمح وشه حلو علينا كلنا وعلى الأهلى ،ظ وأمح حبيبي ودائما بيدعلى وهو اهلاوى جدا

وواصل كهربا حديثه موسيمانى حفزنا كثيرا واتربيت على المكسب دائما منذ الصغر

استهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .الاهلي ومصر المقاصهسجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.الاهلي ومصر المقاصهوضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.الاهلي ومصر المقاصهبدأ الشوط الأول بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي وضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف وأحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي بعدما قام محمود حمدي حارس المقاصة بعرقلة كهربا تصدى لها على معلول وسجل منها هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة.الاهلي ومصر المقاصهبعد الهدف نشط أداء الفريقين وتحرر الفريق الفيومي من أداؤه الدفاعي وحاول مُبادلة الأهلي الهجمات مع ضغط الأهلي عن طريق الرباعي الهجومي ، محمد شريف وطاهر محمد طاهر وكهربا وقفشة. هدأ أداء الفريقين بشكل واضح وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن يحاول الأهلي عن طريق هجمات مُتباعدة تسجيل هدف ثان كما حاول الفريق الفيومي تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى. بمرور الوقت يواصل الأهلي التراجع واللعب بهدوء ما سمح لفريق المقاصة لأن يُهدد مرمى محمد الشناوي أكثر من مرة قبل أن ينجح المقاصة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق مروان حمدي الذى إرتقى لكرة ركنية وسجل منها هدف التعادل مُستغلاً عدم الرقابة من لاعبي الأهلي. حاول الأهلي التسجيل مرة ثانية كما ضغط المقاصة لتسجيل هدف ثانً لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثانيبدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول ناصر ماهر بدلاً من طاهر محمد طاهر ، وضغط الأحمر بشدة وسجل محمد شريف هدفاً في الدقيقة 48 قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفار التي ألغت الهدف.الاهلي ومصر المقاصهواصل الأهلي الضغط على المقاصة وتعرض بدر بانون للإصابة نتيجة كرة مشتركة قوية مع أحد لاعبي المقاصة وتلقي مدافع الأهلي الإسعافات الأولية في أرض الملعب قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة.الاهلي ومصر المقاصهوفي الدقيقة 64 سجل كهربا هدف الأهلي الثاني ولجأ الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الفار التي أكدت صحة الهدف وعدم وجود تسلل في اللعبة ،وأستغل الاهلي تراجع المقاصة وضغط بأكثر من لاعب وأهدر عدة فرص عن طريق قفشة وكهربا.الاهلي ومصر المقاصهوخرج محمد شريف وشارك صلاح محسن بدلاً منه كما شارك آليو ديانج بدلاً من كهربا ، وواصل الأهلي الضغط إلى أن نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 إثر كرة رائعة من علي معلول . وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء سيطرة حمراء مع محاولات من المقاصة لتعديل النتيجة وتعرض ناصر ماهر للإصابة وحاول الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

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