شكرا لقرائتكم موسيمانى: النتيجة لا تعكس شكل المباراة وهدف شريف صحيح والفار كان قاسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مدرب النادى الأهلى، أن نتيجة مباراته مع المقاصة لا تعكس شكل المباراة والفرصة المهدر من جانب لاعبى الأهلى.

وقال موسيمانى في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "النتيجة النهائية لا تعكس شكل المباراة وكان ممكن نسجل عدد كبير من الأهداف بعدما اتاحت لنا فرص كثيرة لم نترجمها لأهداف، والتحديات الكبيرة المقبلة للفريق المفروض اللاعبين يتفرجوا على الأهداف الضائعة فهيزعلوا من أنفسهم دا غير الهجمات التى كانوا تحسب تسلل".

وأضاف موسيمانى: "كنا عارفين أن المقاصة بيلعب كورة وبيبنى الهجمات من الخلف لأنهم معهم مدرب كبير وشاهدنا مبارياتهم الأخيرة، وفى بداية الماتش اتاحت لنا 3 فرص من أخطاء مدافعى المقاصة ولكن لم نتعامل معها بشكل صحيح".

وتابع موسيمانى: "عدم الدفع بأليو ديانج لأنه لسه راجع من الإصابة بكورونا بجانب تألق حمدى فتحى فى المباريات السابقة وكذلك عمرو السولية والذى سجل هدفا، فمن الانصاف إعطاء كل لاعب حقه".

وأضاف موسيمانى: "محمد شريف لعب مباراة كويسة ولكن لسه أمامه شويه علشان يتأقلم وهو سجل هدفا أعتقد أنه مش تسلل والفار كان قاسى علينا شويه، وجاتله هجمة أخرى خد القرار الخطأ وباص الكرة كان المفروض سدد على الجول كان ممكن يكون مسجل هدفين، وكان الناس كلها قالت أنه مهاجم مميز.

استهل فريق الأهلى رحلة الدفاع عن لقب الدورى بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الأحد، بإستاد السلام فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلى، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدى وحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى رحلة التتويج بالدروى للمرة الـ43 فى تاريخ النادى لينجح المارد الأحمر فى فتح حسابه فى بنك الدرع 43.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بدأ الشوط الأول بنشاط ملحوظ من جانب الأهلى وضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف وأحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضربة جزاء للأهلى بعدما قام محمود حمدى حارس المقاصة بعرقلة كهربا تصدى لها على معلول وسجل منها هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة الرابعة.

بعد الهدف نشط أداء الفريقين وتحرر الفريق الفيومى من أداؤه الدفاعى وحاول مُبادلة الأهلى الهجمات مع ضغط الأهلى عن طريق الرباعى الهجومى، محمد شريف وطاهر محمد طاهر وكهربا وقفشة.

هدأ أداء الفريقين بشكل واضح وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن يحاول الأهلى عن طريق هجمات مُتباعدة تسجيل هدف ثان كما حاول الفريق الفيومى تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى.

بمرور الوقت يواصل الأهلى التراجع واللعب بهدوء ما سمح لفريق المقاصة لأن يُهدد مرمى محمد الشناوى أكثر من مرة قبل أن ينجح المقاصة فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 41 عن طريق مروان حمدى الذى إرتقى لكرة ركنية وسجل منها هدف التعادل مُستغلاً عدم الرقابة من لاعبى الأهلي.

حاول الأهلى التسجيل مرة ثانية كما ضغط المقاصة لتسجيل هدف ثانً لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

بدأ الأهلى الشوط الثانى بنزول ناصر ماهر بدلاً من طاهر محمد طاهر، وضغط الأحمر بشدة وسجل محمد شريف هدفاً فى الدقيقة 48 قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفار التى ألغت الهدف.

واصل الأهلى الضغط على المقاصة وتعرض بدر بانون للإصابة نتيجة كرة مشتركة قوية مع أحد لاعبى المقاصة وتلقى مدافع الأهلى الإسعافات الأولية فى أرض الملعب قبل أن يستكمل المشاركة فى المباراة.

وفى الدقيقة 64 سجل كهربا هدف الأهلى الثانى ولجأ الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الفار التى أكدت صحة الهدف وعدم وجود تسلل فى اللعبة،وأستغل الأهلى تراجع المقاصة وضغط بأكثر من لاعب وأهدر عدة فرص عن طريق قفشة وكهربا.

وخرج محمد شريف وشارك صلاح محسن بدلاً منه كما شارك آليو ديانج بدلاً من كهربا، وواصل الأهلى الضغط إلى أن نجح عمرو السولية فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 87 إثر كرة رائعة من على معلول .

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء سيطرة حمراء مع محاولات من المقاصة لتعديل النتيجة وتعرض ناصر ماهر للإصابة وحاول الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثة أهداف لهدف.