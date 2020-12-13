شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: المنافسة ستكون شرسة وعنيفة فى مباريات الدورى هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ , مديرة الكرة فى النادى الأهلى إن المنافسة ستكون شرسة وعنيفة فى مباريات الدورى هذا الموسم، وأضاف فى تصريحات عن مباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى أن بداية الاهلى فى الدورى مهمة جدا لحصد النقاط، مؤكدا أن الشوط الثاني ظهرت الشراسة الهجومية مبكرا وهو ما كان مطلوب من الشوط الاول

وتابع جميع اللاعبين ستشارك فى مباريات الدورى والفيصل سيكون الملعب ، مضيفا لا بد من تحضير عدد كبير من اللاعبين ونسعى لتجهيز البديل بنفس المستوي

وواصل ناصر ماهر فى المستشفى الان والاصابة فى نفس الكتف فى المصاب به فى المنتخب الاولمبي وأجاى مصاب فى الإنكل وليس له علاقة بوتر إكليكس وسيغيب من شهرين إلى 3 شهور

واستكمل حاسس أن هدف محمد شريف مش أوفسايد ولسة هأتفرج عليه، مضيفا مباريات المقاصة دائما تكون صعبة والاهم أن تكون فارق بهدفين فى النتيجة مضيفا الاهلى يسعي دائما الى الفوز والبعد عن المنافس قوة كبيرة

وأتم أتواصل مع سفير مصر فى النيجر استعدادا للمباراة وأحاول حجز استادين للتدريب والاخر للعب المواجهة فى المباراة يوم 23 فبرايرا الساعة 3 عصرا بتوقيت النيجر مضيفا أنه على الجميع التواصل فى النادى الاهلى واللى فات عدى ونسعى الى التركيز لحصد المزيد من البطولات وجميع مباريات الدورى قوية