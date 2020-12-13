شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: موسيمانى صحح أخطاءه وكهربا خطر وبينافس على كل كورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، أن الأهلى عبر عن نفسه في الشوط الثانى وكان ممكن ينهى المباراة بعدد كبير من الأهداف أمام المقاصة في أولى مبارياته في الدورى.

وقال طه إسماعيل خلال تواجده مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موسيمانى صحح أخطاء الشوط الأول وتغيير ناصر ماهر يدل على ذكاء موسيمانى لأنه زود عدد اللاعبين اللى بتمسك كورة وتضرب الدفاعات".

وتابع: "كهربا بيتحرك بشكل مميز ولاعب بيكون خطر وبينافس على كل كورة فى المنطقة وأصبح لاعبو الأهلى قريبين من بعض ولكن ما زال الانسجام مش بشكل كامل ومع الوقت هيكون التجانس بينهم كبير".

وأضاف طه إسماعيل: "الأهلى فى الشوط الثانى عبر عن نفسه واستغل الفرص وكان ممكن ينهى المباراة بأهداف أكثر من ذلك ولكن افتقد الأهلى المهاجم اللى بيلعب بدماغه كويس".

استهل فريق الأهلى رحلة الدفاع عن لقب الدورى بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الأحد، بإستاد السلام فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلى، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدى وحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى رحلة التتويج بالدروى للمرة الـ43 فى تاريخ النادى لينجح المارد الأحمر فى فتح حسابه فى بنك الدرع 43.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.