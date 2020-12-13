«وتر أكيليس».. ضربة قوية لـ الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي سيفقد جهود جناحه النيجيري جونيور أجايي لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة في "وتر أكيليس".

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن أجايي تعرض للصابة في وتر أكيليس قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وأضافت أن مشاركة أجايي في المباراة تسببت في تفاقم الإصابة، حيث أجبرته على الخروج من ملعب المباراة، وغيابه عن لقائي نصف نهائي ونهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وأيضا مصر المقاصة في الجولة الأولى للموسم الجديد من الدوري.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي سيتفقد جهود أجايي في كأس العالم للأندية المقرر لها في شهر فبراير المقبل بقطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجايي أجرى إشاعات جديدة لتحديد حجم الإصابة، لافتة إلى أن مسئولوا الأهلي يأملون أن تكون الإصابة بعيدة عن وتر أكيليس.