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شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إسلام جمال مدافع الزمالك السابق، وفريق طلائع الجيش حالياً، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب إسلام جمال عبر حسابه الشخصى على انستجرام، "الحمدلله رب العالمين ..الحمدلله فى السراء والضراء..دعواتكم إيجابى كورونا..يا رب اشفينى واشفى كل مريض".
اسلام جمال
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها ملعب السكة الحديد.
كان طلائع الجيش قد تعاقد مع إسلام جمال لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسمين علي سبيل الإعارة ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وإيهاب المحص وسامح بامبو وكلاء اللاعب.
وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.
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