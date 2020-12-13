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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 13 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم ،تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لـ 3 يناير.
كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق مقر الجبلاية للتعقيم
شهد مقر اتحاد الكرة تعرض أكثر من موظف للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ما ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بتقليل عدد العاملين بالمقر خلال الأيام المقبلة، إلى جانب غلق أكثر من مكتب للتعقيم.
يحسم مركز التحكيم والتسوية مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك، بعد غد الثلاثاء فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادى الأبيض التى تم اعتمادها فى 2019 ، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك على حكم المركز بإلغاء لائحة القلعة البيضاء.
الاتحاد السكندرى يرفض معاقبة عمار حمدى بعد "إشارة" مباراة بيراميدز
رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لـ 3 يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر طعن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، والذى يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 3 يناير المقبل.
أحمد مصطفى عضوا بلجنة الكرة فى الزمالك وعماد عبد العزيز أميناً للصندوق
قررت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكرى، تعيين كل من أحمد مصطفى عضواً فى لجنة الكرة بدلاً من عضويته بلجنة الحكماء، وتكليف اللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة الثلاثية بمنصب أمين الصندوق، وتعيين كل من حسين السمرى ويحيى مصطفي وإبراهيم عبد الله أعضاء فى اللجنة التنفيذية.
أشرف صبحي يجتمع بوزيرة الصحة غداً لإعلان الإجراءات الاحترازية في مونديال اليد
يجتمع غدا الأثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام يناير المقبل، للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة في هذا الشأن.
قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إلغاء الدقيقة الراحة فى مباريات الدورى لتناول اللاعبين المياه بعد إقامة المباريات فى فصل الشتاء.
أشرف قاسم متحدثاً رسمياً لقطاع الكرة بالزمالك.. وزكريا مديراً تنفيذياً
قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه تقرر تعيين أشرف قاسم متحدثًا رسميًا لقطاع الكرة بالنادى الأبيض.
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