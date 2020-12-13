شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي بعد الفوز على المقاصة: كلهم بيقاتلوا أمام البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سامى قمصان مدرب النادى الأهلى، عن سعادته بالفوز الهام الذى حققه الفريق الأحمر فى مستهل مشواره بالدورى العام، بعد التغلب على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال قمصان عبر قناة الأهلى: كان عندنا هدف لازم نحققه وده اللى حصل بداية مبشرة والجاى أفضل، الفريق بالكامل على أتم استعداد البطل دائماً كل الناس بتقاتل قدامه ولسه ما وصلناش للمستوى اللى احنا عايزينه لكن لازم ندعم اللاعبين بعد بطولتين كبار زي أفريقيا وكأس مصر.

واصل: المقاصة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن الأهلى بعد الفوز بأى بطولة يركز فى البطولة التى تليها، واللاعبين بذلوا مجهود بدنى كبير فى أفريقيا والكأس، وأعلم أن جماهير الأهلى بيحبوا الكرة الحلوة والهجومية وان شاء الله الجاى أفضل.

واختتم: كل اللاعبين بالنسبة لنا مهمين افتقدنا مروان محسن اليوم، ومحمد شريف قدم أداء كويس وأشعر أن هدفه سليم وليس تسلسل، ناصر ماهر أيضاً قدم أداء جيد، وصلاح محسن، المنافسة كبيرة والأفضل سيستمر.

واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وكهربا وعمرو السولية فيما سجل للمقاصة مروان حمدي وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رحلة التتويج بالدروي للمرة الـ43 في تاريخ النادي لينجح المارد الأحمر في فتح حسابه في بنك الدرع 43.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.