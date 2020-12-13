إيهاب جلال: الهدف الثاني للأهلي أحبط اللاعبين.. واستغلوا الهجمات المرتدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة، أن لاعبو فريقه قدموا أداءً جيداً في الشوط الأول أمام النادي الأهلي، مشيراً إلى الهدف الثاني للأهلي أحبط اللاعبين.

وتلقى مصر المقاصة هزيمة من نظيره الأهلي، مساء اليوم الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في افتتاح أول جولات الدوري المصري.

وقال جلال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي لديه لاعبين جيدين في استغلال الهجمات المرتدة، والبداية بالنسبة لنا سيئة".

وأضاف: "نريد الفوز في كل مباراة، ولدينا لاعبين من قائمة الموسم الماضي، وهناك عدد كبير من اللاعبين لم يكونوا جاهزين".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته: "سنقابل بعض العثرات خلال الموسم، وقدمنا أداء جيد جدا في الشوط الأول، والهدف الثاني للأهلي أحبط اللاعبين".