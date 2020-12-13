كهربا يتحدث عن صعوبة البدايات وما حدث بين السولية وشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن بدايات الدوري دائما تكون صعبة، بعد الفوز على حساب المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الأسبوع الأول للدوري.

وأوضح كهربا في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الأهلي والمقاصة: "ان شاء الله مزيد من المكسب خلال المباريات القادمة.. شخصية اللاعبين تفصل بين كل بطولة وأخرى، أنهينا الاحتفالات، والحمد لله اننا فزنا بالـ3 نقاط".

وكان الأهلي توج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكأس ليُكمل الثلاثية.

وعن أزمة عمرو السولية ومحمد شريف خلال لقاء المقاصة: "ما حدث بينهما نرفزة ملعب، وشريف توجه للسولية بعد الهدف للاحتفال معه، وانتهى الخلاف في وقته، وأي لاعب معرض لذلك الموقف".

وسجل كهربا الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يضيف السولية الهدف الثالث للمارد الأحمر.

واختتم كهربا بالحديث عن تشكيله مثلث هجومي مع طاهر ومحمد شريف: "موسيماني يتحدث معنا دائما عن التحرك وألا يثبت أي مهاجم في مكانه".