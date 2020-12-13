أحمد سليمان: الدولة لن تستهين بالزمالك.. وهناك 12 اتهام "كارثي" ضد مجلس مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، نيته الترشح في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء والتي من المقرر أن تتم بعد الدورة الأولمبية المقبلة، وفقًا للقانون المصري.

وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يدرك حجم ما وصفه بـ"الكوارث" التي ظهرت في تقرير لجنة التفتيش الخاصة بوزارة الشباب والرياضة على نادي الزمالك.

وقال سليمان: "ما حدث لمجلس إدارة الزمالك كان صعب جدًا عليّ، الدولة لن تستهون بالقلعة البيضاء، ولن يتم تحويل مجلس إدارته للنيابة العامة إلا إذا كان هناك كوارث".

وأكمل: "لا يصح أن يكون رئيس نادي الزمالك في صراعات مع أكثر من شخص وجهة، من يُدير هو أب لهذا المكان وعليه أن يجمع الجميع حوله، وهو ما فعلناه في 2014 وقمنا ببناء الفريق الحالي بروح التعاون".

وأضاف: "الانتخابات لن تكون إلا في عام 2021، أنا سعيد جدًا بالعمل الذي تقوم به اللجنة الحالية لإدارة الزمالك، فكرة الترشح في بالي حاليًا بالتأكيد فسبق وأن حصلت على 17 ألف صوت من قبل".

وأردف: "على مجلس الإدارة السابق أن يحترم نادي الزمالك ولا يقوم برفع أي قضية، لم يسبق لي أو لهاني العتال أو أي شخص آخر رحلوا أو تم عزلهم أن قاموا برفع دعاوى قضائية".

واختتم: "تقرير لجنة الشباب والرياضة بـ12 اتهام ضد مجلس إدارة الزمالك، كل اتهام منهم بمثابة كارثة وأنا أعرف تفاصيلهم جيدًا لكنني لن أذكرها الآن".