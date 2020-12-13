شاهد فيديو اهداف مباراة توتنهام وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة توتنهام وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي، فى احدي مباريات اليوم الاحد 13-12-2020، بالجولة الـ12.

أهدر توتنهام هوتسبير نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه كريستال بالاس.

ورفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة في صدارة ترتيب جدول البريميرليج، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول (حامل اللقب)، الذي بات بإمكانه ارتقاء القمة قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم الأربعاء القادم في المرحلة المقبلة للبطولة، وذلك عندما يواجه الفريق الأحمر مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم بالمرحلة الحالية.

في المقابل، ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر توتنهام بالتسجيل عبر نجمه هاري كين في الدقيقة 23، غير أن جيفري شلوب تعادل لمصلحة كريستال بالاس في الدقيقة 81، ليسقط الفريق اللندني في فخ التعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبريميرليج.

وجاءت الدقيقة 23 لتشهد هدفا لمصلحة توتنهام عن طريق كين، الذي سدد تصويبة بعيدة المدى، خدعت حارس كريستال بالاس، لتسكن الكرة شباكه.

وسجل كريسنال بالاس هدف التعادل فى الدقيقة 81 من ركلة حرة نفذها إيز من الناحية اليسرى، لترتد الكرة من يد لوريس وتصل الى شلوب وهو خال من الرقابة بمواجهة المرمى، فلم يجد صعوبة في التسديد مباشرة وإيداع الكرة إلى داخل الشباك.

إليكم فيديو اهداف مباراة توتنهام وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي

فيديو ملخص المباراة..

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