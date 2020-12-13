محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام وتوتنهام يهدر نقطتين ثمينتين 

انتهت مواجهة فولهام وضيفه ليفربول حامل اللقب بالتعادل الإيجابي 1-1 الأحد ضمن المرحلة 12 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وبقي فولهام متقدماً بفضل هدف بوبي ريد 25 معظم أوقات المباراة، قبل أن يدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل بركلة جزاء 79.



ولعب الحارس الفرنسي ألفونس أريولا دوراً هاماً في منح فريقه النقطة من البطل وذلك عندما تصدى لأكثر من كرة خطرة أبرزها للكابتن جوردان هندرسون.



بهذا التعادل فوت الريدز على أنفسهم فرصة الانفراد بالصدارة عن توتنهام الذي تعادل مع كريستال بالاس 1-1.



وصار رصيد كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب 25 نقطة وهو نفس رصيد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. لكن ليفربول في المركز الثاني بفارق الأهداف.



أما فولهام فانتعش فعلياً بهذه النقطة وصار رصيده 8 نقاط في المركز السابع عشر.



ورفع صلاح رصيده الى 10 اهداف ليتساوى في المركز الثاني لترتيب الهدافين مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، في حين يتصدر مهاجم ايفرتون دومينيك كالفرن لوين مع 11 هدفاً.



ورمى ليفربول بكل ثقله للخروج فائزاً وقام مدربه كلوب باشراك مهاجمه البلجيكي ديفوك اوريجي بدلاً من صلاح في الدقائق السبع الأخيرة، لكن لاعبي فولهام قادوا المباراة إلى بر الأمان.



وفي مباراة أخرى أهدر توتنهام نقطتين ثمينتين في سعيه لإحراز لقبه الأول منذ 60 عاماً، بتعادله مع مضيفه وجاره في العاصمة البريطانية كريستال بالاس 1-1 في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.



ورفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة فيما وصل كريستال بالاس إلى النقطة 17 في المركز الـ11.



ويحل توتنهام ضيفاً على ليفربول الأربعاء المقبل في قمة المرحلة الثالثة عشرة.



ومنذ سقوطها على أرضها أمام إيفرتون 0-1 في المباراة الافتتاحية، لم تخسر كتيبة المدرب جوزيه مورينيو أي من مبارياتها الأ11 التالية في الدوري المحلي، لكن الفريق فشل في الحفاظ على تقدمه على كريستال بالاس بهدف سجله هدافه هاري كاين بتسديدة قوية فشل في التعامل معها الحارس الاسباني فيسنتي غواياتا (23) رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، قبل ان يدرك بالاس التعادل عن طريق جيفري شلوب مستغلاً خطأ من حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس (81).



أقيمت المباراة في حضور ألفي متفرج على ملعب "سيلهرست بارك" وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد وكان توتنهام الفريق الأفضل معظم فترات المباراة لكنه لم يبادر إلى تسجيل الهدف الثاني فدفع الثمن في آواخر المباراة.

المصدر: وكالات