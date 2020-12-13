إنتر يرتقي للوصافة وروما يكبّد بولونيا هزيمة ثقيلة نابولي يصعد للمقدمة

قلب إنتر معاناته في الشوط الأول أمام مضيفه كالياري وسجل ثلاثية في آخر ربع ساعة منحته الفوز 3-1 الأحد في المرحلة 11 من الدوري الإيطالي ورفعته إلى المركز الثاني بعد تحقيق فوزه الرابع تواليا.



وبعد اقصائه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وحتى فشله باللحاق فيمسابقة الدوري الأوروبي، يحاول المدرب أنتونيو كونتي تصحيح مساره من بوابة "سيري أ".



ورفع إنتر رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر الذي يختتم المرحلة مساء باستضافة بارما.



تخلف "نيراتزوري" في نهاية الشوط الأول بتسديدة يسارية جميلة للشاب ريكاردو سوتيل (42)، لكن مع اقتراب المباراة من نهايتها، أجرى كونتي تبديلاته، فعادل أولا عبر لاعب الوسط نيكولو باريلا بيمينية طائرة رائعة (77) ثم منح البديل دانيلو دامبروزيو فريقه التقدم براسية قريبة (84)، قبل أن يقضي البلجيكي روميلو لوكاكو على آمال المضيف بمرتدة أمام المرمى الخالي (90+4)، رافعا رصيده الى 9 أهداف هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان.



وفي مباراة أخرى اكتسح روما مضيفه بولونيا 5-1، وصعد إلى المركز الخامس في ترتيب الـ"سيري أ" بـ21 نقطة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة.



وشهد الشوط الأول تسجيل كل أهداف المباراة، إذ تقدم روما حينما سجل لاعب بولونيا أندريا بولي خطأ في مرمى فريقه (5).



وسرعان ما بدأ مهرجان الأهداف، ليسجل البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لروما (10)، قبل أن يضيف لورينزو بيليغريني الثالث (15).



وقلص بولونيا الفارق (24) حينما رد لاعب روما برايان كريستانتي التحية لمضيفه وسجل خطأ في مرمى فريقه.



وبعد عشر دقائق، أضاف الفرنسي جوردان فيريتو الهدف الرابع لروما (35)، قبل أن يختتم الأرميني هنريك مخيتاريان الخماسية قبل دقيقة انتهاء الشوط الأول.



وفي مباراة ثالثة، التحق نابولي بأندية المقدمة بعد فوزه أمام ضيفه سمبدوريا (2-1)، وسجل نادي سمبدوريا هدف التقدم عن طريق التشيكي ياكوب يانكتو، بعد انفراد من بينية صوّبها قوية في سقف المرمى من داخل منطقة الجزاء (20).



وبعدما انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف، دخل أصحاب الأرض الشوط الثاني بروح مغايرة.



وفي الدقيقة 53، أدرك نابولي التعادل برأسية المكسيكي هيرفينغ لوزانو التي سكنت في الشباك إلى يمين حارس المرمى.



وبعد ربع ساعة، أعاد أندريا بيتانيا سيناريو الهدف الأول برأسية صاروخية أمام الحارس الذي لم يتمكن من صدها، مانحاً التقدم والفوز لنابولي (68).



وبالتالي، رفع نابولي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما يملك سمبدوريا 11 نقطة.



إلى ذلك، دك أتالانتا شباك فيورنتينا بثلاثية نظيفة، سجلها الألماني روبن جوسينس (44)، الأوكراني روسلان مالينوفسكي (55)، والبرازيلي رافاييل تولوي (63).



وبهذه النتيجة يرتقي أتالانتا إلى المركز الثامن بـ17 نقطة، فيما بقي فيورنتينا في المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط.

المصدر: وكالات