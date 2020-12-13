شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر: المصري سيتواجد فى المربع الذهبي هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عنتر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن لاعبي فريقه ظهروا بمستوى مميز خلال مباراة الإسماعيلي.

وكان المصري تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الاسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وقال محمد عنتر، في تصريحات تليفزيونية: "قدمن أداء مميز، في مباراة الإسماعيلي، ولكن لم نستطع تحقيق الفوز بالمباراة، حيث لم يكن التوفيق حاليفنا في الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف :"هذه أول مباراة في الدوري، طبيعي أن يكون هناك تراجع بعض الشئ في الاداء في بعض فترات المباراة، ولكن مع زيادة الإنسجام بين اللاعبين الأداء سيتحسن".