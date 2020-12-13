شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات تنتظر علي ماهر بعد طرده أمام الاسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي عقوبات من جانب لجنة المسابقات تصل الى حد إستبعاده عن ادارة اللقاءات لمدة 3 مباريات بعد طرده في مباراة فريقه امام الاسماعيلي التي اقيمت بينهما في الدوري الممتاز.

نشب خلاف حاد بين ماهر والعجوز، خلال مباراة الفريقين، مساء الاحد ، بستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى للدوري المصري.

وانفعل ماهر غاضبا، وتحرك تجاه العجوز، لولا تدخل مدربي الفريقين لفض المشاجرة.

وأشهر محمود ناجي، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء لعلي ماهر الذي غادر أسوار ملعب برج العرب، تجاه المدرجات