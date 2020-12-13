شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يمنح ليفربول التعادل مع فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر ليفربول حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن احتاج إلى هدف متأخر عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء ليتعادل 1-1 مع مضيفه المتعثر فولهام اليوم الأحد.

وتفوق فريق المدرب سكوت باركر المغامر على ليفربول في الشوط الأول باستاد كرافن كوتيدج وتقدم بهدف رائع سجله بوبي ديكوردوفا-ريد في الدقيقة 25. واستعاد ليفربول بعضا من مستواه في الشوط الثاني وعادل النتيجة في الدقيقة 79 عندما تفوق صلاح على الحارس ألفونس أريولا من علامة الجزاء بعد قرار قاس باحتساب لمسة يد.

وبدا ليفربول الأقرب لتسجيل هدف الفوز لكن فولهام صمد وخرج بنقطة مستحقة تاركا رصيد فريق المدرب يورجن كلوب عند 25 نقطة متساويا مع توتنهام هوتسبير المتصدر. ويحتل فولهام المركز 17 بثماني نقاط