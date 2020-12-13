شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال وجمال حمزة ضيوف «ستاد المصري اليوم» لتحليل مباراة الأهلي والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطلق المصري اليوم، في تجربة جديدة على صفحاته، ستوديو تحليلي لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع نجم الأهلي السابق أحمد بلال ونجم الزمالك السابق جمال حمزة، فيما يقدم الاستوديو الإعلامية ياسمين عبدالعزيز.
وينطلق الاستوديو التحليلي، اليوم الأحد، بمباراة الأهلي ومصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
ويأتي «ستاد المصري اليوم» ليكن تجربة جديدة تضاف لما يقدمه «المصري اليوم» لقراءه ومتابعيه، من أجل توفير متابعة شاملة لكافة الأحداث الجارية.
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