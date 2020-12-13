رونالدو يقود يوفنتوس لتخطي جنوى بثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

قاد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ​يوفنتوس​ الايطالي لتحقيق فوز جديد على حساب جنوى بنتيجة 3 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب 11 من الكالتشيو.



رونالدو سجل ثنائية لليوفي في لقاء شهد شوطه الثاني اهدافه الاربعة.

وفي العودة لتفاصيل اللقاء قدم اليوفي شوطا اولا مميزا ولكن غابت عنه الفعالية امام المرمى وسط تجمع دفاعي للاعبي جنوى وتالق للحارس بيرين.

في الشوط الثاني افتتح ديبالا التسجيل لليوفي ولكن ستورارو عادل الامور بسرعة فما كان من المدرب بيرلو الا اقحام موراتا في المقدمة فتحصل اليوفي على ركلتي جزاء ترجمهما رونالدو بنجاح ليفوز اليوفي بنتيجة 3 - 1.

هذا الفوز رفع اليوفي رصيده الى 23 نقطة في المركز الثالث بينما بقي جنوى رصيده 6 نقاط في المركز قبل الاخير.