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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هودجسون: إنه يوم جيد من جميع النواحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
أشار مدرب كريستال بالاس روي هودجسون إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة جداً خلال التعادل 1-1 مع توتنهام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.
وصرح هودجسون عقب اللقاء: "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً جداً طوال الوقت، حتى في الشوط الأول عندما تأخرنا في النتيجة بهدف".
وأضاف: "شعرنا أن لدينا المزيد لنقدمه، وأظهرنا ذلك في الشوط الثاني، حرصنا على الضغط بشكل متواصل، وعندما سجلنا هدف التعادل، شعرت أن ذلك كان مكافأة على الجهد الذي بذله اللاعبون".
وتابع: "الهدف الذي استقبله حارسنا، كان مؤسفاً بعض الشيء، بالطبع لم يكن سعيداً به لكننا رغبنا في العودة، وفي نهاية اليوم كنا شاكرين لحارسنا على تصديه لفرصتين رائعتين في الدقائق القليلة الأخيرة".
وختم هودجسون: "وجود الجماهير كان أمراً رائعاً، كان من المهم أن نظهر لهم أننا فريق جيد وقدمنا لهم أداءً رائعاً، كانت تلك هي مباراتهم الأولى منذ فترة طويلة، جعلناهم سعداء، إنه يوم جيد من جميع النواحي".
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