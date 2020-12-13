ليفربول يرفض هدية بالاس ويتعادل مع فولهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

رفض نادي لفيربول هدية نادي كريستال بالاس الذي اعاق المتصدر توتنهام واجبره على التعادل واكتفى بدوره بالتعادل 1 - 1 امام ضيفه ​فولهام​ لحساب نفس الجولة.



​ليفربول​ بدا تائها في الشوط الاول من اللقاء وغاب التنسيق بين لاعبيه مما دفع بالمدرب الالماني كلوب للصراخ على لاعبيه طالبا منهم الاستيقاظ الا ان هذا الامر لم يمنع اصحاب الارض من افتتاح التسجيل عبر بوبي ريد د 25 والحفاظ عليه مع انتهاء الشوط الاول.

في الشوط الثاني لعب حارس ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق الفونسو اريولا دورا كبيرا في الحفاظ على النتيجة لكنه انحنى امام ركلة جزاء المصري محمد صلاح.

حاول الريدز اضافة هدف ثان الا ان محاولاتهم فشلت لينقادوا الى التعادل والبقاء في المركز الثاني بنفس رصيد توتنهام.