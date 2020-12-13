شكرا لقرائتكم خبر العواصف والهزات تبدأ مبكرا في البوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتد الصراع في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد السقوط المدوي لبوروسيا دورتموند على ملعبه والتعادل المفاجئ لبايرن ميونخ خارج الديار بجانب فوز لايبزج في الجولة الـ11 من البوندسليجا.

ولم تعد المنافسة مقتصرة على بايرن ودورتمون،د إذ دخل فريقا لايبزج وباير ليفركوزن في اللعبة، سواء بفضل النتائج التي يحققها الفريقان على مدار الموسم، أو بسبب تعثر قطبي الكرة الألمانية.

وتلقى دورتموند هزيمة ساحقة على ملعبه أمام شتوتجارت 1-5، ليعادل أسوأ هزيمة على أرضه في تاريخه بالبوندسليجا، في ظل افتقاد الفريق بشدة لجهود هدافه إيرلينج هالاند للإصابة، في الوقت الذي تمت فيه إقالة المدرب السويسري لوسيان فافر.

وتعادل بايرن مع مضيفه يونيون برلين 1-1 في الوقت الذي فاز فيه لايبزج على ضيفه فيردر بريمن 2-0.

وتلقى دورتموند الهزيمة الثالثة على التوالي على ملعبه ليصبح بعيدا عن الصدارة بعد أن فاز مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات له بالبوندسليجا.

ووصف فافر السقوط أمام شتوتجارت بـ»المأساة» فيما قال القائد ماركو ريوس «عانينا على كل الأصعدة».

من جانبه قال المدافع ماتس هوميلس «دائما نحاول اللعب بطريقة تيكي تاكا من خلال الثغرات الصغيرة، كنا نفقد الكرة في أغلب الأحيان عندما كنا نحاول القيام بذلك، إذا نجحت الخطة فالأمر يبدو جيدا، لكن لسوء الحظ نادرا ما نجح الأمر»

أما مدرب بايرن ميونخ هانسي فليك فليس لديه ما يخشاه بعد أن قاد الفريق لخمسة ألقاب هذا العام، لكن اللاعبين يعانون الآن من ازدحام أجندة المباريات.

وذكرت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» أمس «يمكن الشك في أن الخزانات خالية مثلما ظهر في برلين أن هذا لا ينطبق فقط على السيقان لكن على العقول أيضا».

وحذر حارس وقائد بايرن ميونخ مانويل نوير»علينا أن نتوخى الحذر خلال المباريات المقبلة» ، وسار فليك على نهجه وقال «الموسم سيكون صعبا ندرك ذلك مسبقا».

وتحصل الفرق على أسبوعي إجازة فقط خلال فترة أعياد الميلاد، كما يخوض بايرن منافسات مونديال الأندية في يناير لكن توماس مولر ما زال يحتفظ بتفاؤله.

وقال مولر «نحتاج إلى القوة الدافعة مجددا، وأن نعود سريعا، لدينا الإمكانات والقدرات الذهنية أيضا».