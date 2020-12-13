شكرا لقرائتكم خبر عن جدة جاهزة للجولة العالمية لكرة السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - عيسى الحكمي

أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة استعداداته لاستضافة النسخة التاسعة من الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3 بدعم من برنامج «جودة الحياة» وإشراف من الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، وتحتضن مدينة جدة للمرة الثانية البطولة بمشاركة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم؛ وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

تقام البطولة على ملعب تم تجهيزه على كورنيش جدة وفق أحدث المواصفات الدولية لهذه الرياضة العالمية ويعد واحداً من أكبر الملاعب، إضافة إلى نصب شاشات متلفزة كبيرة في محيط الملعب لبث تفاعل الجماهير مع مباريات البطولة في أرض الحدث.

وأكد الدكتور غسان طاشكندي رئيس اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات، مبيناً بأن «هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتقيمها وزارة الرياضة السعودية في مختلف الرياضات، ونظراً لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد سنفتقد حضور الجماهير التي كانت من أهم عوامل نجاح الجولة التي استضافتها المدينة العام الماضي؛ لذلك ظهر حرص الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة على إشراك الجماهير وجذب تفاعلهم إلى داخل ملعب النهائيات عبر مبادرة المشجع الافتراضي، والتي تتيح لهم بث حرارة حماسهم وشغفهم بهذه اللعبة عبر الشاشات العملاقة التي تم نصبها في محيط الملعب، وستعرض مقاطع الجماهير طيلة المباريات».

وأوضح طاشكندي أن «الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3 أقيم منها أربع جولات في عدة دول، حيث تأهلت إلى الجولة النهائية التي ستقام في جدة الفرق التي لديها أعلى مجموع من النقاط».

وأشار إلى أن «البطولة تقام بنظام المجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، ويبلغ وقت لعب كل مباراة في هذه اللعبة العالمية 10 دقائق، والفريق الفائز من يصل إلى النقطة الـ21، وفي حال نهاية وقت المباراة من دون الوصول إلى هذه النقطة يعد الفريق الحاصل على أعلى نقاط هو الفريق الفائز».

كما أوضح رئيس اللجنة المنظمة أن «كل فريق يضم أربعة لاعبين إضافة إلى لاعب واحد احتياط، حيث سينال الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة مالية (60 ألف دولار)، وينال صاحب المركز الثاني 40 ألف دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 28 ألف دولار».

هذا، وبدأت الفرق المشاركة في منافسات هذه البطولة العالمية، التوافد إلى محافظات جدة، تأهباً لبدء المنافسات أواخر الأسبوع الحالي، فيما خصص الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA صفحة على موقعه الرسمي.