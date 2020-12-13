شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يتعادل للمقاصة أمام الأهلى فى الدقيقة 40.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحرز مروان حمدى الهدف الأول لفريق المقاصة فى مرمى الاهلى فى الدقيقة 40 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين فى الجولة الأولى من الدورى، لتصبح النتيجة تعادل الفريقني 1/1 .

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى- محمد هانى- بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- حمدى فتحى- عمرو السولية- محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا"- طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويستهل الأهلى الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز، التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر.

ويرغب الأهلى فى تحقيق بداية قوية فى مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة، وإن كان هذا سيكون صعباً فى ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب ألفريق ألفيومى الذى دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلى تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال، وفى ظل امتلاك المقاصة عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات ألفنية العالية.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بدون أكثر من لاعب للإصابة يأتى فى مقدمتهم النيجيرى جونيور أجأى وحسن الشحات ومروان محسن، لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه آخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفى مقدمتهم، محمد مجدى قفشة، آليو ديانج، عمرو السولية، على معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمد هانى والحارس المُتميّز محمد الشنأوي.

أحرز .. الهدف الأول لفريق الأهلى فى مرمى المقاصة فى الدقيقة ... من عمر المباراة التى تجمع ألفريقين فى الجولة الأولى من الدورى.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشنأوى- محمد هانى- بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- حمدى فتحى- عمرو السولية- محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا"- طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويستهل الأهلى الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز، التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر.

ويرغب الأهلى فى تحقيق بداية قوية فى مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة، وإن كان هذا سيكون صعباً فى ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب ألفريق ألفيومى الذى دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلى تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال، وفى ظل امتلاك المقاصة عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات ألفنية العالية.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بدون أكثر من لاعب للإصابة يأتى فى مقدمتهم النيجيرى جونيور أجأى وحسن الشحات ومروان محسن، لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه آخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفى مقدمتهم، محمد مجدى قفشة، آليو ديانج، عمرو السولية، على معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمد هانى والحارس المُتميّز محمد الشنأوي.