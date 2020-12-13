شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخير طارق يحيى بين العمل في النادي أو القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، تحديد عمل طارق يحيى مدرب الفريق الأسبق، وتخييره ما بين أمرين أما العمل داخل النادي برئاسة قطاع الناشئين ، وأما العمل في قناة النادى الرسمية كإعلامي.

وأخبر مسئولو الزمالك، طارق يحيى بذلك خلال الجلسة التي عقدت معه اليوم داخل النادى مع المستشار هشام إبراهيم، وتم منحه مهلة من الوقت للتفكير واتخاذ القرار الذى يراه مناسبا له.

نفس قرار طارق يحيى، ينطبق أيضا على فاروق جعفر واحمد عبد الحليم ، للفصل بين العمل في القناة والعمل في النادى، منعا للتداخل في الأراء والمواقف بين العملين.

وكانت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، قررت فى وقت سابق، إيقاف طارق يحيى وعدد من موظفى النادي ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط، قبل أن يتم التوجيه لحل المسألة بشكل رسمى اليوم، الأحد، ليتواجد طارق يحيى فى مقر النادى ويعقد جلسة مع القائم بأعمال رئيس النادى المستشار هشام إبراهيم، وتم طرح رفع إيقاف عن طارق يحيى وعودته للعمل في قطاع الناشئين، بشرط أن ينهى عمله بقناة الزمالك الرسمية، والتفرغ لعمله في النادى فقط.