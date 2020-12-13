الامارات | رسمياً: السعودية تسلم ملف استضافة كأس آسيا 2027

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: السعودية تسلم ملف استضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلَّمت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد رسميًا ملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتوجه الوفد السعودي إلى العاصمة البحرينية المنامة لتسليم ملف استضافة البطولة إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد القاري والأمين العام للاتحاد داتو ويندسور جون، بدلا من السفر إلى المقر الرئيسي للاتحاد في كوالالمبور وذلك بسبب قيود السفر المفروضة جرَّاء أزمة فيروس "كورونا المستجد".

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بوفد الاتحاد السعودي لكرة القدم معربًا عن تقديره لمساعي السعودية لاستضافة الحدث القاري الكبير.

ومثّل الوفد السعودي في البحرين، كل من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ونائبه خالد الثبيتي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، والرئيس الأسبق للاتحاد السعودي أحمد بن عيد الحربي، والأمين العام إبراهيم القاسم، والنجوم السابقين بالمنتخب السعودي ماجد عبدالله، صالح النعيمة، صالح خليفة، شايع النفيسة، أحمد جميل ومحمد عبدالجواد.

وتضمن ملف الترشح عرضًا بتقنية "الهولوجرام" للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تناول فيه الرسائل الرئيسية لملف الترشح، الذي يحمل شعار "معًا لمستقبل آسيا"، ويهدف لأن تكون نهائيات كأس آسيا 2027 منصة فريدة لتوفير فرص جديدة للاتحادات الـ 47 الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للارتقاء بكرة القدم في بلدانهم.

وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل في تصريح صحفي بعد تسليم الملف: "سلمنا اليوم وبحمد الله ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الذي نشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونحن واثقون بأن يكون الفوز بشرف الاستضافة حليفنا بمشيئة الله".

وأضاف المسحل: "الملف السعودي يوفر لمحة عامة عن الإمكانيات التي تؤهل المملكة لاستضافة أفضل بطولة لنهائيات كأس آسيا من الناحية الفنية، بالإضافة إلى عرض رؤيتنا الخاصة في تطوير منصة مستدامة تنعكس بمزاياها الإيجابية على مستقبل كرة القدم في آسيا، كما سنعمل على تعزيز مشاركة جميع أعضاء الاتحاد الآسيوي في البطولة، سواء في مرحلة التحضير للاستضافة، أو من خلال تبادل المعارف الكروية، أو عبر تعزير آفاق وفرص النمو المستقبلية؛ الأمر الذي من شأنه المساهمة في تنظيم بطولة استثنائية بكل معنى الكلمة، كما أننا سنعمل للكشف عن المزيد من الخطط لدعم ملف الاستضافة خلال الأشهر المقبلة".

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم إن الملف السعودي يسعى إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية، وذلك من خلال التركيز على تقديم تجربة فريدة وإرساء مستوى جديد من التبادل والتواصل بين جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأضاف القاسم: "تعتبر كرة القدم جزءًا مهمًا من حياة سكان المملكة البالغ عددهم 34 مليون شخص، ونحن عازمون على أن تنعكس استضافة نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخنا بشكل إيجابي على الجميع داخل المملكة وخارجها، ولقد كانت سعادتنا بالغة بما لمسناه من ردود الفعل الإيجابية التي حظي بها ملفنا من جميع أنحاء آسيا، ونتطلع قدمًا لمواصلة تطوير خططنا بما يتماشى مع شعار ملفنا (معًا لمستقبل آسيا)".

ويأتي الاجتماع مع قيادات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب الإعلان، عن راعٍ جديد للملف، وهو شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، الأمر الذي يعكس الاهتمام والدعم لاستضافة أول بطولة لنهائيات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية حال فوزها بشرف الاستضافة.

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