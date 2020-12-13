شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يعتلي صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على بوردو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زاد ليل من الضغط على باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عندما تصدر المسابقة، على الأقل مؤقتا، بفوزه 2-1 على ضيفه بوردو اليوم الأحد.

وسجل ثنائية ليل جوناتان بامبا وجوزيه فونتي في الشوط الأول ليرفعا رصيد فريقهما إلى 29 نقطة من 14 مباراة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن سان جيرمان الذي يستضيف أولمبيك ليون صاحب المركز الرابع في وقت لاحق اليوم.

وقلص توما باسيتش الفارق لبوردو، الذي حصد سبع نقاط من آخر ثلاث مباريات ليتراجع للمركز 11 برصيد 19 نقطة.

ويفصل الأندية الخمسة الأولى في الدوري ثلاث نقاط فقط.

وركز ليل، الذي خسر مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم، طوال المباراة ولم يسمح لمنافسه سوى بالقليل بفضل أدائه القوي.

ووضع بامبا أصحاب الأرض في المقدمة بعد 16 دقيقة من البداية بتسديدة رائعة لمست القائم وسكنت الشباك.

وأدرك باسيتش التعادل في الدقيقة 30 إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها حاتم بن عرفة.

وحافظ بنوا كوستيل حارس بوردو على بقاء فريقه في المباراة بفضل تصديه لمحاولة جوناثان ديفيد، لكنه لم ينجح في منع فونتي من هز الشباك ليعيد ليل للمقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وواصل فريق المدرب كريستوف جالتييه الضغط في الشوط الثاني لكن بوراك يلمظ وديفيد أهدرا فرصتين خطيرتين.

ومع ذلك حافظ ليل على صلابته الدفاعية ليتمكن من انتزاع انتصار روتيني.