شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر أن يستضيفها ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي، أحمد مودي، عاصم سعيد، عصام صبحي
الوسط: مصطفى شبيطة، رجب عمران، مروان حمدي، عبدالله مجدي
الهجوم: باولن فوافي، صلاح عاشور
البدلاء: محمد كوكو، محمد دسوقي، هشام محمد، عماد فتحي، شميلس بيكلي، أسامة العزب، على المصري، أحمد صبيحة، وزياد أشرف
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الوضع في مصر
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اصابات
121,089
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تعافي
104,710
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وفيات
6,898
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