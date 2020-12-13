شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهاجم مصر المقاصة بـكهربا وشريف وطاهر.. التشكيل الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة مصر المقاصة التي تقام اليوم، الأحد، بالجولة الأولى من دوري We المصري. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة". خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - طاهر محمد طاهر - محمد شريف. البدلاء: علي لطفي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، جيرالدو. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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