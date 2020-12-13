شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول 1 وفولهام 1 ..نهاية المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة قوية لليفربول أمام فولهام في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي حيث يضمن الفوز للريدز احتلال صدارة البطولة، بعد تعثر جميع منافسية.

ويبدا يورجن كلوب بتشكيل يضم

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبرتسون، فابيينو، ماتيب، أرنولد

الوسط: هندرسون، جونز، فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو

إنطلاق المباراة

د 25 جووول الهدف الأول لفولام عن طريق بوبي رييد.

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 80 سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول عن طريق ضربة جزاء.